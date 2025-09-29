100만명 사로잡은 청송사과, 올해도 온라인·오프라인 동시 축제

방금 들어온 뉴스

100만명 사로잡은 청송사과, 올해도 온라인·오프라인 동시 축제

김상화 기자
입력 2025-09-29 14:38
수정 2025-09-29 14:38
청송군은 29일부터 포털사이트 다음(daum)을 통해 오는 11월 2일까지 ‘제19회 청송사과축제’ 온라인 축제를 개최한다. 청송군 제공
청송군은 29일부터 포털사이트 다음(daum)을 통해 오는 11월 2일까지 ‘제19회 청송사과축제’ 온라인 축제를 개최한다. 청송군 제공


경북 청송군은 29일부터 포털사이트 다음(daum)을 통해 오는 11월 2일까지 ‘제19회 청송사과축제’ 온라인 축제를 개최한다고 밝혔다.

온라인 축제는 청송 주요 관광지 및 사과축제를 홍보하는 동시에 ▲꿀잼-사과난타 ▲도전-사과선별로또 등 대표 프로그램을 온라인 게임으로 구성해 남녀노소 누구나 시공간 제약없이 즐길 수 있도록 했다. 참여 방법은 포털사이트 다음에서 ‘청송’, ‘청송군’, ‘청송사과’, ‘청송사과축제’ 등을 검색하면 접속할 수 있다.

오프라인 축제는 10월 29일부터 11월 2일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 열린다. 행사 기간 동안 청송사과 퍼레이드, 청송사과 꽃줄엮기 전국대회, 청송 골든벨, 사과방망이 체험 등 군민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 또한 전시·판매·체험 부스와 함께 ‘헬로콘서트 좋은날’, ‘세계유교문화축전’ 등 다채로운 공연도 마련된다.

윤경희 청송군수는 “지난해 온라인 축제는 100만 명이 넘는 참여자를 기록하며 큰 호응을 얻었다”면서 “온라인으로 청송사과축제를 먼저 즐기시고, 오프라인 축제장에도 방문해 풍성한 볼거리와 체험을 만끽하시길 바란다”고 말했다.

청송 김상화 기자
