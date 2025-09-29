부산 충무대로 23년만에 7차로 확장…상습 정체 해소

이미지 확대
4차로에서 7차로로 확장된 부산 공동어시장 진입로. 부산시 제공
부산시는 29일 서구 충무대로 일원에서 ‘공동어시장 진입도로(충무대로) 확장공사’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.
공동어시장 진입도로 확장공사는 부산 공동어시장부터 대림비치타운 간 740m를 넓히는 사업으로 총사업비 792억원이 투입됐다. 시는 이날 준공식을 마친 다음 10월 1일 오전부터 도로를 정식 개통할 예정이다.
공동어시장 진입도로 확장 공사를 마무리하면서 서구 충무동 충무교차로부터 남부민동 대림비치타운까지 2.3㎞ 구간을 왕복 4차로에서 7차로로 확장 개통하게 됐다. 이에 따라 상습 정체 구긴인 충무대로의 교통난이 해소되고, 서부산 주 간선도로로서의 기능이 강화돼 지역 균형발전의 기반이 될 것으로 시는 기대한다.
특히, 부산공동어시장 진입도로 일원 병목이 해소되면서 공동어시장 현대화사업과의 동반 상승효과가 나타날 것으로 전망된다. 또 남항대교, 천마터널, 부산신항과 연결되는 충무대로가 항만 물류산업 교통의 핵심축 역할을 하면서, 서부산 주요 거점시설까지 이동시간을 크게 줄일 것으로 예상된다.
