귀한 몸 양양 송이 첫 공판서 1등품 ㎏당 113만원

방금 들어온 뉴스

귀한 몸 양양 송이 첫 공판서 1등품 ㎏당 113만원

입력 2025-09-28 12:40
수정 2025-09-28 12:40
등급 분류 중인 양양 송이. 연합뉴스
등급 분류 중인 양양 송이. 연합뉴스


‘귀한 몸’ 대접받는 강원 양양 송이 출하가 본격 시작됐다.

28일 산림조합중앙회에 따르면 전날 열린 첫 공판에서 30.17㎏이 수매됐다. 등급별 수매량은 1등품 1.53㎏, 2등품 1.91㎏, 생장정지품 4.95㎏, 개산품 3.11㎏, 등외품 18.67㎏이다.

1㎏당 낙찰가는 1등품 113만 7700원, 2등품 75만 1100원 등이다.

첫날 공판가로 최고가를 기록한 지난해 111만원을 1년 만에 또 경신했다. 송이는 크기와 모양에 따라 1∼4등품, 등외품 등으로 선별된다. 첫 공판은 일반적으로 하루 생산량이 30㎏ 이상일 때 열린다.

양양 송이가 첫날부터 초고가를 기록한 것은 올여름 불볕더위와 가뭄 등으로 심각한 작황 부진을 겪으며 생산 시기가 예년보다 15일 정도 늦어진 데다 추석 명절 특수까지 겹쳤기 때문이다.

양양 송이는 수분함량이 적고 몸체가 단단하며 향이 깊고 풍부해 전국 최고 송이로 평가받는다.
2006년에는 산림청 지리적표시 임산물 제1호로 등록됐다. 올해 양양 송이 축제는 다음 달 10일 열릴 예정이다.
양양 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로