김정숙 여사, ACC 독서축제 깜짝 방문

김정숙 여사, ACC 독서축제 깜짝 방문

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-09-27 22:05
수정 2025-09-27 22:07
세대와 경계 넘어 책으로 소통…점자·대체도서 체험까지

김정숙 여사가 27일 국립아시아문화전당에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’를 찾아 부스를 둘러보고 있다. ACC 제공
김정숙 여사가 27일 국립아시아문화전당에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’를 찾아 부스를 둘러보고 있다. ACC 제공


문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사가 27일 오후 광주 국립아시아문화전당(ACC)을 찾았다.

‘독서의 달’을 맞아 열린 축제 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루–책 읽는 ACC’ 현장을 깜짝 방문한 김 여사는 시민들과 어울리며 책이 가진 힘, 세대를 잇는 문화적 연결성을 몸소 보여줬다.

김 여사는 문 전 대통령이 운영하는 ‘평산책방’ 부스를 비롯해 로컬푸드마켓, 북마켓 등을 차례로 둘러보며 참가자와 독립서점 관계자들을 격려했다.

특히 청소년이 집필한 『이제는 집으로 간다』를 소개하며 “마음이 뭉클해지는 책”이라고 소감을 전해 현장의 눈길을 끌었다. 평산책방은 ‘문재인의 추천 책’ 코너를 마련해 관람객들의 발길을 붙잡았다.

또한 김 여사는 광주시립점자도서관이 운영하는 체험 부스 ‘손끝으로 읽는 책’을 방문해 점자 글씨를 직접 체험하고, 한강 작가의 작품을 점자로 제작한 대체도서를 살펴보았다. 시각의 한계를 넘어서는 독서 경험은 “책은 누구에게나 열린 세계”라는 메시지를 전하는 듯했다.

김정숙 여사가 27일 국립아시아문화전당에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’를 찾아 부스를 둘러보고 있다. ACC 제공
김정숙 여사가 27일 국립아시아문화전당에서 열린 ‘북(BOOK)적 북(BOOK)적한 하루-책 읽는 ACC’를 찾아 부스를 둘러보고 있다. ACC 제공


올해로 3회째를 맞은 ‘책 읽는 ACC’는 26일부터 28일까지 ACC 야외광장에서 열렸다. ‘북적 북적한 하루’라는 주제로 마련된 이번 축제는 남녀노소와 장애인·비장애인 모두가 함께 즐길 수 있도록 접근성을 한층 강화했다. 점자·촉각·큰 글씨 등 대체도서 전시는 물론, ‘나만의 책 표지 만들기’, ‘문장 필사’, ‘타로 북큐레이션’, ‘문장 트리’ 등 참여형 프로그램이 이어져 독서가 단순한 행위를 넘어 공동체적 경험으로 확장되는 현장을 보여주었다.

문화전당 김상욱 전당장은 “책을 매개로 세대와 사회적 경계를 허물고, 독서의 즐거움을 나누는 장을 마련했다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 열린 독서 문화를 확산시키겠다”고 말했다.

이번 김 여사의 방문은 단순한 행보를 넘어, 독서문화 진흥과 지역 문화공간의 사회적 의미를 부각시켰다는 평가가 나온다. 책과 사람, 세대를 잇는 공공적 가치는 이날 ACC 광장에서 더욱 선명하게 드러났다.
광주 서미애 기자
