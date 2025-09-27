‘나는 솔로’ 출연 30대男, 시청자와 교제하다 폭행 혐의로 검찰 송치

이미지 확대 200회를 돌파한 SBS플러스·ENA 연애 리얼리티 예능 ‘나는 솔로’ MC들 닫기 이미지 확대 보기 200회를 돌파한 SBS플러스·ENA 연애 리얼리티 예능 ‘나는 솔로’ MC들

인기 연애 예능 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)에 출연한 30대 남성이 교제하던 여성을 폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.27일 연합뉴스에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 폭행치상 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 지난 15일 불구속 송치했다.A씨는 2023년 3월 11일 오후 5시쯤 전남 순천시에 있는 30대 여성 B씨의 가족 자택에서 B씨의 목을 조르고 머리채를 움켜잡거나 밀치는 등 폭행한 혐의를 받는다.이 폭행으로 B씨는 염좌 등 전치 2주 진단을 받은 것으로 전해졌다.A씨는 지난해 4월 6일 오후 6시쯤 화성시 한 숙박업소에서 B씨의 목을 조르는 등 폭행한 혐의도 있다.A씨는 SBS플러스·ENA 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’에 출연 후 시청자였던 B씨와 오픈채팅방을 통해 알게 된 것으로 전해졌다.B씨 측에 따르면 A씨는 직접 오픈채팅방을 개설해 자신의 출연 사실을 방제로 걸고 시청자들과 소통해왔다고 한다.B씨는 해당 채팅방에서 A씨와 소통하다가 교제를 시작했으나, 이후 폭행 피해가 거듭되자 경찰에 A씨를 고소했다고 주장했다.B씨는 연합뉴스에 “A씨는 운동을 업으로 삼고 있어 폭행당하는 과정에서 정말 크게 다칠지도 모른다는 불안감이 들었다”며 “이로 인해 현재까지 우울증, 불안장애 등으로 정신적 고통을 받고 있다”고 말했다.