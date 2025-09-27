대전 국가정보자원관리원 화재 10시간 만에 초진

이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 26일 오후 8시20분 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 하고 있다.

26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재가 약 10시간 만에 진화됐다.대전시 소방본부에 따르면 전날 오후 8시 20분쯤 유성구 화암동 국가정보자원관리원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 불이 났다.화재는 9시간 50분 만인 27일 오전 6시 30분쯤 큰 불길이 잡혔다. 현재 소방당국은 연소 확대 방지를 위한 잔불 정리에 나서고 있다.이 불은 배터리 교체 과정에서 전원을 차단하는 중 발생했으며, 당시 작업하던 업체 직원이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입어 치료를 받고 있다.