인천대교서 또 사라진 운전자…이달 들어서만 네번째

40대 운전자 갓길에 차 세우고 실종

인천대교 전경.

인천대교에 차량을 세운 운전자가 실종돼 해경이 수색에 나섰다.26일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 39분쯤 인천대교 상황실로부터 “사람이 해상으로 추락했다”는 신고가 접수됐다.출동한 해경은 인천대교 주탑 부근 갓길에 세워진 차량을 발견했으나 운전자는 없었다. 해경은 운전자인 40대 남성 A씨가 바다에 추락한 것으로 보고 함정 3척을 투입해 수색하고 있다.이달 들어서 인천대교에서 정차한 차량의 운전자가 실종된 경우는 지난 9일, 22일, 25일에 이어 이번이 네 번째다.인천대교에는 투신사고를 막기 위해 지난 2022년 11월 플라스틱 드럼통 1500개를 설치했으나 긴급 상황 대응을 위해 지난달 모두 철거했다.※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.