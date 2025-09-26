‘순직 해경’ 관할 서장·소장·팀장 직위해제

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘순직 해경’ 관할 서장·소장·팀장 직위해제

강남주 기자
입력 2025-09-26 14:31
수정 2025-09-26 14:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
해양경찰청 전경.
해양경찰청 전경.


고 이재석 경사 순직 사고와 관련해 관할 해양경찰서장, 파출소장, 파출소 팀장이 직위해제됐다.

해양경찰청은 이광진 인천해경서장과 A 영흥파출소장, B 영흥파출소 팀장 등 3명을 직위해제했다고 26일 밝혔다.

해경청은 이들을 입건한 검찰이 지난 25일 수사개시를 통보해 이 같이 조치했다고 설명했다. 해경청은 앞선 지난 16일 이들을 일시적으로 업무에 투입하지 않는 대기발령 한 바 있다.

이들은 지난 11일 이 경사 순직 당시 부실하게 대응하고 이 경사 동료들에게 사고 내용을 함구하라고 지시해 진상을 은폐하려한 의혹을 받고 있다.

검찰은 최근 전담 수사팀을 구성하고 해경청, 인천해경서, 영흥파출소 등을 압수수색했으며 이 경사 유족과 동료 등을 참고인으로 소환해 조사했다.



이 경사는 지난 11일 새벽 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 70대 남성에게 자신의 구명조끼와 장갑을 벗어주고 맨몸으로 헤엄치다 숨졌다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로