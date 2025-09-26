닫기 이미지 확대 보기

美 7함대 상륙지휘함 부산 입항

미국 해군 7함대 상륙지휘함인 블루릿지함(1만 9600t급)이 25일 오전 부산 남구 해군작전사령부 부산기지에 군수 적재 및 승조원 휴식을 위해 입항하고 있다. 블루릿지함은 한반도 주변 수역을 포함해 서태평양 지역과 인도양 일부를 관할하는 미 7함대의 지휘함으로, 일본 요코스카 기지를 모항으로 활동한다. 2019년, 2020년에도 부산기지에 입항한 바 있다.

부산 연합뉴스