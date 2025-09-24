‘선거법 위반’ 혐의 손현보 목사 구속적부심 기각…구속 유지

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘선거법 위반’ 혐의 손현보 목사 구속적부심 기각…구속 유지

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-09-24 17:42
수정 2025-09-24 17:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울신문 DB.
서울신문 DB.


올해 치러진 부산교육감 재선거와 대통령 선거를 앞두고 사전 선거운동을 한 혐의로 구속된 손현보 부산 세계로교회 담임목사가 구속의 적법성을 다시 심사해달라고 법원에 요청했으나 받아들여지지 않았다.

부산지법 형사 4-3부(부장 김도균)는 24일 손 목사에 대한 구속적부심사를 진행하고, 이를 기각했다. 손 목사는 공직선거법, 지방교육자치법 위반 혐의로 지난 8일 구속된 상태다.

손 목사는 지난 4월 2일 부산 교육감 재선거 기간에 보수 후보였던 정승윤 후보와 세계로 교회에서 대담을 진행하고, 이 영상을 SNS에 게시해 선거법을 위반한 혐의를 받는다.

또 대선은 앞둔 올해 5월 세계로교회 기도회, 주일예배 등에서 신도들을 대상으로 특정 후보를 지지하는 발언을 해 불법 선거운동을 한 혐의도 있다.

공직선거법은 누구든 종교적 기관, 단체의 조직 내에서 직무상 행위를 이용해 구성원에게 선거운동을 할 수 없도록 규정하고 있다.



부산시선관위는 이런 혐의로 손 목사를 경찰에 고발했으며, 경찰은 지난 5월 세계로교회와 손 목사를 상대로 압수수색을 하는 등 수사를 벌여왔다. 손 목사는 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대하는 ‘세이브 코리아’ 집회를 주도하기도 했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로