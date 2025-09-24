추석 연휴에 ‘서울라이트 한강빛섬’ 뚝섬한강공원 가볼까

방금 들어온 뉴스

추석 연휴에 ‘서울라이트 한강빛섬’ 뚝섬한강공원 가볼까

김주연 기자
김주연 기자
입력 2025-09-24 16:16
수정 2025-09-24 16:16
다음달 3일부터 12일까지

‘서울라이트 한강빛섬축제’
‘서울라이트 한강빛섬축제’ 서울시가 다음달 3일부터 열플간 광진구 뚝섬한강공원 일대에서‘서울라이트 한강 빛섬축제’를 연다고 24일 밝혔다. 사진은 지난해 여의도에서 열린 서울라이트 한강 빛섬축제 레이저 아트 전시 모습.
서울시 제공


다음달 3일부터 12일까지 열흘간 서울 광진구 뚝섬한강공원 일대에서 국내 최대 수변 레이저아트 축제가 열린다.

24일 서울시는 ‘빛의 스펙트라’가 주제인 올해 ‘서울라이트 한강 빛섬축제’에서 도시와 자연, 예술과 기술이 어우러진 한강 섬을 선보인다고 밝혔다. 교량과 숲, 광장, 수변무대, 장미원 등 뚝섬 곳곳이 레이저와 조명, 사운드가 결합한 첨단 예술 작품으로 채워진다.

세계적인 미디어 아티스트들이 7개 작품을 전시한다. ‘툰드라’는 ‘우리가 초원을 떠난 날’은 리듬감 있는 빛의 잔상을, ‘비디오 파즈’의 ‘비트온’은 관객 움직임에 따라 반응하는 빛과 소리를 경험할 수 있다. ‘유환’의 ‘빛의 터널’은 지하철이 통과할 때마다 청담대교 하부 공간이 빛으로 물든다.

또한 오는 11일에는 시민 3000명이 LED 아이템을 착용하고 한강변 5㎞를 달리는 ‘라이트 런’이 열린다. 오는 10일부터 11일까지 화학자 곽재식, 천문학자 심채경 등이 야외 강연 ‘빛섬렉처’를 진행한다.
최인규 시 디자인정책관은 “세번째로 열리는 서울라이트 한강 빛섬축제는 긴 추석 연휴 한강을 찾는 시민에게 풍성한 감동을 선사할 것”이라고 말했다.
김주연 기자
