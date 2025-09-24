대전 ‘갑천 생태 호수공원’ 27일 개장

대전 ‘갑천 생태 호수공원’ 27일 개장

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-24 15:52
수정 2025-09-24 15:52
전체 43만 1244㎡ 중 9만여㎡가 ‘호수’

이미지 확대
27일 개장하는 대전 갑천 생태 호수공원. 대전도시공사 제공
27일 개장하는 대전 갑천 생태 호수공원. 대전도시공사 제공


대전 갑천 생태 호수공원이 10년 만에 개장한다.

24일 대전도시공사에 따르면 27일 개장하는 갑천호수공원은 총 사업비 950억원을 투입해 43만 1244㎡ 규모로 조성됐다. 전체 공원 중 호수가 9만 3510㎡를 차지한다. 갑천호수공원은 2015년 사업계획 승인 이후 환경 문제 등으로 사업 추진이 부진했다.

대전시와 도시공사는 공원의 생태기능을 강화하는 개선안을 마련해 시민·환경단체와 협의를 거쳐 추진 동력을 확보하게 됐고 공사 기간 단축을 통해 6개월 앞서 개장하게 됐다.

주요 시설로는 전망대와 오름 언덕·출렁다리·강수욕장 등을 비롯해 갑천 변 생태적 안정성을 높일 수 있는 습지원·갈대원 등을 조성해 동물 서식 환경을 확보했다. 아울러 다양한 주제의 정원과 잔디광장, 어린이 놀이터, 2.7㎞에 달하는 호수 변 산책로와 애완견 쉼터 등 휴식 공간과 다양한 이용객 편의를 위한 시설도 갖췄다.

정국영 대전도시공사 사장은 “갑천 생태 호수공원 개장으로 대전은 친환경 상징물을 보유하게 됐다”며 “시민을 위한 휴식 공간이자 다양한 생물종 보존을 위한 친수 공간으로 다양한 활용이 기대된다”고 말했다.
대전 박승기 기자
