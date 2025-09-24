부산도시공사, 전기공사 감리용역 분리발주 본격 시행

이미지 확대 부산도시공사 전경(부산도시공사 제공) 닫기 이미지 확대 보기 부산도시공사 전경(부산도시공사 제공)

부산도시공사는 전기공사의 시공 관리 수준 향상과 감리 전문성 확보를 위한 ‘에코 11·24BL 민간참여 공공분양주택 건립사업’ 전기공사 감리용역에 착수했다고 24일 밝혔다.종전에는 건축사업 건설사업관리용역 시행 시 전기공사 감리용역을 포함해 통합 발주하였는데, 이 경우 전기공사 감리업무의 독립성 등에 한계가 있다는 지적이 있었다.공사는 이에 이번‘에코 11·24BL 민간참여 공공분양주택 건립사업’부터 건설사업관리용역과 전기공사 감리용역을 분리 발주했다.이 과정에서 지역기술자 고용 창출과 부산 경제 활성화를 위해 지역 전문업체의 직접 참여기회를 확대하였다. 향후 타 현장에서도 분리발주를 확대 시행할 예정이다.부산도시공사 신창호 사장은 “에코 11·24BL 민간참여 공공분양주택 건립사업을 시작으로 지역 엔지니어링 산업의 성장을 이끌겠다”고 말했다.