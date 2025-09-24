부산 자랑스러운 시민상 대상...박인호 부산항을 사랑하는 모임 대표

이미지 확대 대상수상자로 선정된 부산항을 사랑하는 시민모임 박인호 대표. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대상수상자로 선정된 부산항을 사랑하는 시민모임 박인호 대표. 부산시 제공

부산시는 제41회 자랑스러운 시민상 수상자 7명을 선정했다고 24일 밝혔다.대상에는 30여년 간 시민운동으로 ‘해양 수도 부산’의 긍지를 지키고 부산 발전에 기여한 ‘부산항을 사랑하는 시민모임’ 박인호 대표가 선정됐다.박 대표는 부산항 시민대학 개설, 부산항만공사 설립, 2013년 해양수산부 부활 등 부산 해양수산 발전에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.애향 부문 본상에는 기장군의 부산시 편입에 큰 역할을 한 공태도 기장독립운동기념사업회 명예회장, 장려상에는 비수도권 최초 제과제빵 명장으로 선정된 이흥용 ‘이흥용과자점’ 대표가 선정됐다.봉사 부문 본상은 구정회 의료법인 ‘은성의료재단’ 회장, 장려상에는 이승섭 대한적십자사 부산지사 고문과 김동섭 뮤즈노래연습장 대표, 희생 부문 본상에는 지난 1월 영도구 동삼동 물양장에서 바다로 추락한 전동휠체어 익수자를 구조한 김태현 주식회사 바래 대리가 각각 선정됐다.시상은 다음 달 2일 부산시민의 날 기념식에서 열린다.