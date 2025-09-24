화마 속 기적의 생존, 만휴정 25일 공식 개방

김상화 기자
입력 2025-09-24 09:03
수정 2025-09-24 09:03
화마로부터 지켜낸 만휴정 모습. 안동시 제공
화마로부터 지켜낸 만휴정 모습. 안동시 제공


경북 안동시는 지난 3월 발생한 경북 북동부 대형 산불에 홀로 살아남은 만휴정(晩休亭) 정비 공사를 마무리하고 25일 공식 개방한다고 24일 밝혔다.

개방은 매주 수요일부터 일요일, 공휴일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 관람은 유료다. 방문객을 위한 체험 프로그램도 마련된다.

만휴정은 주변 원림 4.23㏊가 지난 3월 발생한 초대형 산불로 모두 소실된 가운데 소방 인력이 만휴정을 방염포로 둘러싸고 산불과 사투를 벌인 끝에 피해를 면해 전국적으로 관심을 모았다.

산불 이후 안동시는 6개월간 탐방로 정비, 고사목 제거, 안전시설 보강 등 복구 작업을 이어왔다. 앞으로 원림 복원은 국가유산청과 협의해 단계적으로 추진될 예정이다.

만휴정은 조선시대 문신 보백당 김계행(1431∼1517)이 건립했고, 경북 문화유산자료이다. 드라마 ‘미스터 션샤인’ 촬영지로도 잘 알려졌다.



시 관계자는 “이번 만휴정 개방을 계기로 ‘산불 극복과 문화유산 보존의 상징 공간’으로 재조명할 계획”이라고 했다.
안동 김상화 기자
