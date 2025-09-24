“가을 밤 450년 역사의 도산서원 산책 여행을 떠나보세요”

방금 들어온 뉴스

"가을 밤 450년 역사의 도산서원 산책 여행을 떠나보세요"

김상화 기자
입력 2025-09-24 07:47
수정 2025-09-24 07:47
경북 안동 도산서원. 서울신문DB
경북 안동 도산서원. 서울신문DB


도산서원이 야간 개장에 나선다.

경북 안동시 오는 27일부터 10월 12일까지 16일간 오후 6시부터 밤 10시까지 도산서원을 개방한다고 24일 밝혔다. 입장료는 없다.

올해 6회째를 맞는 야간 개장기간 시는 방문객을 위해 서원 곳곳에 조명 디스플레이와 포토존을 마련해 은은한 불빛 속에 서원의 아름다운 야경을 감상할 수 있도록 한다. 서원 앞마당에서는 깊어 가는 가을 정취 속에 ‘도산풍류’ 버스킹 공연을 펼친다.

어린이와 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램도 선보인다.

우선 ‘도산의 비밀’ 미션 체험은 서원과 관련된 역사 인물을 찾아 미션을 수행하는 방식으로 진행된다. 또 평상시에는 공개하지 않는 ‘경전 성독(聲讀)’ 시연된다. ‘성독’은 조선시대 선비들이 경전을 공부하는 방법의 하나로 리듬을 이용해 경전을 소리 내 읽는 선비들의 공부법을 뜻한다.



2019년 유네스코 세계유산 ‘한국의 서원’으로 등재된 도산서원은 퇴계 이황(1501~1570) 선생이 학문과 덕성을 함양하기 위해 설립한 유학 교육의 산실로 450년간 인격 수양과 공동체 정신을 이어온 한국 전통문화의 상징적 공간이다. 올해 창건 450주년을 맞았다.
안동 김상화 기자
