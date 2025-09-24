트럼프 “임신 중 타이레놀, 자폐 위험 높여”… 의학계 “근거 없어”

타이레놀 복용 제한 추진에 혼란

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계적으로 임신부들이 널리 복용하는 타이레놀(성분명 아세트아미노펜)이 태아의 자폐증 위험을 높일 수 있다고 주장해 파장이 예상된다. 의학계에서는 명확한 인과관계가 입증되지 않은 상태에서 의료진과 임신부들의 혼란만 초래한다는 비판이 제기됐다.트럼프 대통령은 22일(현지시간) 백악관 기자회견에서 타이레놀을 아동 자폐증의 주요 원인으로 지목하며 식품의약국(FDA)에 복용 제한 지침을 마련하도록 지시했다. FDA는 라벨에 ‘임신부 복용 시 자폐 위험 증가 가능성’ 문구를 추가할 계획이다. 트럼프 대통령은 “참을 수 없는 고열 등 불가피한 경우에만 사용하라”고 강조했다.아세트아미노펜은 통증이나 발열이 있는 임신부에게 의사들이 처방해 온 약물이다. ‘애드빌’로 알려진 이부프로펜 계열이나 나프록센 계열 진통제는 태아에게 해로울 수 있다는 이유로 권장되지 않는다.통념을 뛰어넘는 백악관의 발표를 의학계는 정면 반박했다. 미국 산부인과학회는 “아세트아미노펜은 임신 중에도 안전하고 신뢰할 수 있는 선택지”라고 밝혔고, 미국정신의학회는 “자폐는 복합적 원인을 가진 질환으로 소수 연구만으로 인과관계를 단정할 수 없다”고 했다. 문의가 빗발치자 한국의 식품의약품안전처도 “FDA가 명확한 증거를 제시하지 않았다”며 신중 검토 입장을 내놨다.FDA 역시 마틴 마카리 국장 명의 공지에서 “최근 몇 년간 아세트아미노펜 복용과 자녀의 자폐·주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 위험 증가 가능성이 제기돼 왔지만 인과관계는 입증되지 않았고 반대 연구도 있다”고 밝혔다. 이와 관련, 1995~2019년 출생아 248만여명을 추적해 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증의 상관성을 분석한 스웨덴 카롤린스카 연구소 연구진은 “신경발달장애 위험을 높인다는 근거는 없으며, 일부 결과는 가족력 등 교란 요인의 영향일 수 있다”고 설명했다.전문가들은 아세트아미노펜이 사실상 임신부가 복용할 수 있는 유일한 해열·진통제라는 점에서 부작용을 우려한다. 김동석 산부인과 전문의는 “아스피린은 출혈 위험이 커 임신부에게 쓸 수 없다. 타이레놀이 금지되면 대체 약물이 없어 현장은 큰 혼란에 빠질 것”이라고 말했다.박선화 이대목동병원 산부인과 교수는 “임신 초기에는 세포 분화가 활발한데 이때 열이 가해지면 단백이 변성될 수 있다. 임신 초기 고열 자체가 태아 발달에 더 위험하다”며 강조했다.한편 트럼프 대통령은 아이들이 12세가 될 때까지 B형간염 백신을 맞으면 안 된다고도 주장했다. 그는 “B형간염은 성관계를 통해 전염된다. 막 태어난 아기에게 굳이 B형간염 백신을 맞힐 이유가 없다”고 주장했다. 하지만 B형간염에 걸린 산모는 출산 과정에서 아이에게 바이러스를 옮길 수 있으며, 출생 직후 감염된 영아의 약 90%가 만성 B형간염으로 발전한다고 정치매체 더힐은 지적했다.