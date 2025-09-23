[포토] 이재용 회장 장남 이지호, 해군 장교 입교

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“사관후보생 이지호. 포기하지 않겠습니다”이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24) 씨가 해군 장교 후보생으로 첫발을 내디뎠다.이씨를 포함한 제139기 해군 사관후보생은 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 해군사관학교 장교교육대대장 노승균 중령 주관으로 열린 입교식을 시작으로 국방의 의무를 시작했다.지난 15일 입영한 139기 84명(남자 63명, 여자 21명) 중 남자 후보생 1명이 가입교 기간 퇴영해 이날 83명이 참석했다.139기는 이날 입교식을 시작으로 앞으로 10주간 체계적이고 강도 높은 교육·훈련을 통해 정예 해군 장교로 거듭난다.후보생들은 교육기간 소형고무보트(IBS) 훈련, 전투 수영, 해병대 전지훈련, 사격, 화생방, 기초유격 등 훈련을 거치고, 초급장교로 필요한 기본 소양과 리더십도 기른다.또 139기를 상징하는 13.9㎞ 명예 달리기를 통해 결속력을 다진다.이날 입교식은 언론에만 공개돼 가족이나 지인은 참석하지 않았다.제139기는 오는 11월 28일 해군 소위로 임관한다.이은 군 생활을 훈련기간 11주를 포함해 총 39개월 복무한다.이지호 후보생 보직은 통역장교이다.그는 1주일 가입교 기간에 동기 전우와 잘 지낸 것으로 알려졌다.그가 복무할 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관 시 결정된다.입교식 종료 후 대대장이 후보생들과 악수을 했다.이씨는 “사관후보생 이지호. 포기하지 않겠습니다”라고 매우 큰 소리로 답변했다.2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있던 이씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기해 재계에서는 ‘노블레스 오블리주 실천’이라는 평가가 나왔다.노 중령은 “단 한명의 낙오자 없이 제139기 사관후보생 모두가 빛나는 소위 계급장을 달고 자랑스러운 해군 장교로 입관하는 모습을 기대한다”고 말했다.