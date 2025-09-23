남부발전, 안전이 최우선... “문제는 현장에 답이 있다”

이미지 확대 한국남부발전, 국내 12개 현장에서 8월까지 약 150건 작업중지권 활용_한국남부발전 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국남부발전, 국내 12개 현장에서 8월까지 약 150건 작업중지권 활용_한국남부발전 제공

한국남부발전은 23일 부산 본사에서 CEO 주관 ‘안전현안 점검회의’를 개최했다고 밝혔다.회의에는 CEO 및 경영진을 비롯해 전 사업소 간부들이 참석하여 안전을 최우선 핵심가치로 삼는 전사적 결의를 다졌다.이날 회의에서는 사고 비중이 높은 협력사 근무자를 위한 협력사 안전관리 인력 및 비용 지원 , 안전경영 책임 강화 및 수급업체 통합 안전평가, 중대재해 발생 시 최고 수준의 패널티 부여 등 주요 정부 정책을 공유하고, 회사의 구체적인 이행 방안을 심도 깊게 논의했다.김준동 사장은 “우리의 문제는 현장에 답이 있다”며, “근로자들이 현장의 안전 위해요소를 적극적으로 찾아내고 위험 현장을 피할 수 있는 권리인 작업중지권 제도의 활성화를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.