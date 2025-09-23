음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

이미지 확대 음주운전 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 음주운전 자료 이미지. 서울신문DB

구독자 165만명을 보유한 유명 유튜버가 음주운전을 하다가 경찰에 적발되자 차량을 버리고 도주한 사건이 발생했다.서울 송파경찰서는 23일 “도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 30대 남성 A씨를 검거해 조사 중”이라고 밝혔다.A씨는 지난 21일 오전 3시40분 송파구 도로에서 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 추적을 받자 차량을 세워두고 약 300m를 도주했다. 이후 경찰에 붙잡힌 A씨는 음주 측정 요구에 여러 차례 불응하다 현행범으로 체포됐다.경찰 조사 결과 A씨는 구독자 165만명을 보유한 유명 유튜버로 확인됐다. 경찰은 정확한 사건 경위와 음주 정도 등을 조사하고 있다.음주측정 거부 시에는 음주운전과 동일한 처벌을 받으며, 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만원 이상 1000만원 이하의 벌금에 처해진다.