음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-09-23 13:44
수정 2025-09-23 13:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
음주운전 자료 이미지. 서울신문DB
음주운전 자료 이미지. 서울신문DB


구독자 165만명을 보유한 유명 유튜버가 음주운전을 하다가 경찰에 적발되자 차량을 버리고 도주한 사건이 발생했다.

서울 송파경찰서는 23일 “도로교통법상 음주측정 거부 혐의로 30대 남성 A씨를 검거해 조사 중”이라고 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오전 3시40분 송파구 도로에서 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 추적을 받자 차량을 세워두고 약 300m를 도주했다. 이후 경찰에 붙잡힌 A씨는 음주 측정 요구에 여러 차례 불응하다 현행범으로 체포됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 구독자 165만명을 보유한 유명 유튜버로 확인됐다. 경찰은 정확한 사건 경위와 음주 정도 등을 조사하고 있다.

음주측정 거부 시에는 음주운전과 동일한 처벌을 받으며, 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만원 이상 1000만원 이하의 벌금에 처해진다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로