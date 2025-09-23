한국도미노피자, 순직 공상 군인 자녀들을 위한 ‘호국장학금’ 전달

한국도미노피자, 순직 공상 군인 자녀들을 위한 ‘호국장학금’ 전달

입력 2025-09-23 09:30
수정 2025-09-23 09:30
한국도미노피자가 서울 용산구 국방부에서 호국장학재단에 장학금 5천 만원을 지난 22일 전달했다.

이번 한국도미노피자의 호국장학재단 장학금 전달은 나라를 위해 순직한 직업군인 및 공상자와 그 가족들에게 감사와 존경의 마음을 나누고자 기획된 것으로 장학금 전달식에는 한국도미노피자의 김영훈 대표이사와 호국장학재단 김은성 상임이사 등이 참석했다.

김영훈 한국도미노피자 대표이사(오른쪽)가 지난 22일 서울 용산구 국방부에서 김은성 호국장학재단 상임이사에게 기부금을 전달한 후 기념 촬영하고 있다. 2025.9.23 도미노피자 제공
김영훈 한국도미노피자 대표이사(오른쪽)가 지난 22일 서울 용산구 국방부에서 김은성 호국장학재단 상임이사에게 기부금을 전달한 후 기념 촬영하고 있다. 2025.9.23 도미노피자 제공


