진종오 “사제총 100정·실탄 2만발 시중에 유통”

“사격 감독들, 경기용을 불법 유통”

정부 은폐 의혹 주장… 조사 촉구

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 진종오 국민의힘 의원.

2025-09-23 12면

사격 국가대표 선수 출신인 진종오 국민의힘 의원이 시중에 사제 총기와 수만 발의 실탄이 유통됐다며 정부에 경위 설명을 요구했다.진 의원은 22일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민의 생명과 안전이 직접적으로 위협받고 있음에도, 정부는 왜 국민에게 알리지 않고 있냐”고 주장했다. 진 의원에 따르면 지난 대선 당시 제기됐던 이재명 대통령 암살·저격설 관련 경찰 수사 과정에서 불법 총기 제작 및 유통에 가담한 이들이 검거됐고, 이 과정에서 경기용 실탄이 대량으로 압수됐다.경찰은 모 지역 사격팀 감독인 A씨가 전 사격팀 국가대표 감독인 B씨와 공모해 불법적으로 사제총기 유통업자에게 경기용 22구경 실탄 3만발을 제공했다고 판단하고 이를 회수했다고 한다. 22구경 실탄은 근거리에서 발포 시 치명상을 입힐 수 있다는 게 진 의원의 주장이다.진 의원은 “제보에 따르면 사제 (총기) 100여정과 실탄 2만발 이상이 시중에 유통되어 있는 것으로 추정된다고 하는데 누구의 손에 들어가 있는지, 지금 이 순간에도 우리는 알지 못한다”면서 “APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 앞두고 국가 이미지가 실추될까 두려워 알리지 않고 있는 것이냐”고 따져물었다.진 의원은 경기용 실탄의 정확한 수량과 행방 공개, 조사결과 보고 상황 공개, 사격연맹·대한체육회·문화체육관광부 등에 대한 전방위 조사 등을 정부에 요구했다. 진 의원은 “문체부, 대한체육회가 체계적 관리시스템만 도입했더라도 오늘 같은 중차대한 일들을 사전에 막았을 것”이라고 강조했다.