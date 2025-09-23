조희대 “세종대왕, 법을 왕권 강화 수단 삼지 않아” 우회 비판

대법 개최 국제 학술대회 개회사

與 사법 개혁 등에 사법 독립 강조

“백성 억울함 없게 공정·신속 재판”



경찰, 조·한 회동설 발언자들 수사

법관 대표 25일 대법관 증원 토론

이미지 확대 조희대(가운데) 대법원장이 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘2025 세종 국제 콘퍼런스’ 개회식에 참석자들과 함께 입장하고 있다. 이날 행사는 대법원이 9년 만에 개최한 국제 학술대회로 10여개국의 대법원장·대법관이 참여했다.

2025-09-23 6면

조희대 대법원장이 22일 “세종대왕께서는 법을 왕권 강화를 위한 통치 수단이 아니라 백성들의 삶의 질을 향상시키고 그들의 권리를 보장하는 규범적 토대로 삼았다”고 강조했다. 내란전담재판부 추진을 포함해 여권이 주도하는 사법 개혁 등에 대해 우회적으로 비판의 목소리를 낸 것으로 해석된다.조 대법원장은 이날 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘2025 세종 국제 콘퍼런스’ 개회사에서 이렇게 말하며 “백성을 중심에 둔 세종대왕의 사법 철학은 시대를 초월하여 오늘날 우리가 지향해야 할 사법의 가치와도 깊이 맞닿아 있다”고 밝혔다. 또 “급변하는 시대의 흐름 속에서도 법치와 사법 독립의 정신을 굳건히 지켜 내고, 정의와 공정이 살아 숨쉬는 미래를 함께 열어 갈 지혜를 나눌 수 있기를 기대한다”며 ‘사법부 독립’의 중요성을 강조했다.이날 행사는 대법원이 9년 만에 개최한 국제 학술대회로 세종대왕의 법철학을 알리기 위해 열렸다. 조 대법원장의 발언은 원론적인 수준이었고 직접적인 표현은 없었지만, 최근 여권이 이재명 대통령의 공직선거법 사건에 대한 대법원의 전원합의체 판결에 ‘4인 회동설’ 등 의혹을 제기하고 조 대법원장의 사퇴를 촉구하는 가운데 나온 것이어서 관심을 끌었다.조 대법원장은 세종대왕의 업적을 들어 ‘공정하고 신속한 재판’을 강조했다. 조 대법원장은 “세종대왕은 수사와 재판 과정에서 백성들에게 억울함이 없도록 형사사건 처리 절차를 분명히 기록하게 하고 사건 처리가 장기간 지체되지 않도록 했다”고 했다. 더불어민주당이 비상계엄 사건의 신속 재판을 이유로 내란전담재판부 설치 공세를 높이자 조 대법원장이 빠른 재판을 강조하고 나선 것으로 보인다.한편 경찰은 이날 조 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹을 제기한 이들에 대한 수사에 착수할 방침이라고 밝혔다. 서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 “시민단체들로부터 허위 사실 적시에 따른 명예훼손 혐의 고발을 4건 접수해 배당 부서를 검토 중”이라며 “열린공감TV에 나온 내용을 발언한 분들에 대한 고발”이라고 밝혔다.열린공감TV는 윤석열 전 대통령 탄핵 선고 이후 조 대법원장이 한 전 총리 등을 만나 이 대통령 사건에 대해 언급했다는 제보 녹취를 지난 5월 보도했다. 이후 서영교, 부승찬 민주당 의원 등이 관련 의혹을 제기했으나 조 대법원장은 사실이 아니라며 부인했다.전국 법관 대표들은 오는 25일 사법 개혁의 중요 의제인 대법관 수 증원안과 대법관 추천 방식 개선안에 대해 토론회를 진행할 예정이다.