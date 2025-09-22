도심항공교통 선도 도시 ‘비상’… 울산시, UAM산업 육성 종합계획 착수

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

도심항공교통 선도 도시 ‘비상’… 울산시, UAM산업 육성 종합계획 착수

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-22 14:05
수정 2025-09-22 14:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
K-UAM 통합실증지 조감도. 울산시 제공
K-UAM 통합실증지 조감도. 울산시 제공


울산이 ‘도심항공교통 선도 도시’로 비상한다.

울산시는 ‘도심항공교통(UAM) 산업 육성 종합계획 수립 및 통합실증지 설계용역 보고회’를 개최했다고 22일 밝혔다. 회의에는 안효대 경제부시장, 울산정보산업진흥원, 용역사 관계자, 외부 전문가 등 20여명이 참석했다.

이날 보고회는 울산이 국토교통부의 ‘한국형 도심항공교통 국가 연구개발(R&D) 사업’ 통합실증지로 선정됨에 따라 UAM 산업 육성을 위한 종합계획을 수립하려고 마련됐다.

시는 연말까지 전문가 자문을 반영한 울산형 미래항공모빌리티(AAM) 발전 전략과 운용 개념서 등을 담은 종합계획을 마련할 계획이다. 이를 토대로 지난해부터 추진 중인 ‘UAM 안전운용 체계 핵심기술 개발 사업’과 연계해 산업 생태계를 조성해 선도 도시로 입지를 굳힐 방침이다.

한편, 국토부와 시는 울주군 상북면 길천 일원 8만여㎡에 한국형 UAM 통합실증지를 조성한다. 오는 11월 착공해 오는 2026년 12월까지 격납고, 관제센터, 이착륙장 등을 갖추게 된다. 시는 이를 기반으로 인공지능(AI) 항행·교통관리, 안전인증 등 핵심 기술 개발과 검증에 나선다는 계획이다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로