사회 추석 2주 앞두고… 성묘하기 좋은 날 입력 2025-09-21 18:33 수정 2025-09-21 18:33 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/09/22/20250922012005 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 추석 2주 앞두고… 성묘하기 좋은 날 추석을 2주가량 앞둔 21일 강원 춘천시 안식공원에서 시민들이 이른 성묘를 하고 있다.춘천 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추석 2주 앞두고… 성묘하기 좋은 날 추석을 2주가량 앞둔 21일 강원 춘천시 안식공원에서 시민들이 이른 성묘를 하고 있다.춘천 연합뉴스 추석을 2주가량 앞둔 21일 강원 춘천시 안식공원에서 시민들이 이른 성묘를 하고 있다.춘천 연합뉴스 2025-09-22 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지