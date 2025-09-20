“이재명 대통령·정청래 대표 살해” 협박글 10대 검거

이미지 확대 이재명 대통령, 민주당 지도부와 만찬 이재명 대통령이 20일 서울 한남동 관저에서 더불어민주당 정청래 대표 등 지도부와 만찬을 하고 있다. 2025.8.20 대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 민주당 지도부와 만찬 이재명 대통령이 20일 서울 한남동 관저에서 더불어민주당 정청래 대표 등 지도부와 만찬을 하고 있다. 2025.8.20 대통령실 제공

경기 김포경찰서는 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표를 살해하겠다는 글을 소셜미디어(SNS) 대화방에 올린 혐의(협박)로 10대 A군을 붙잡아 조사하고 있다고 20일 밝혔다.A군은 지인들이 모인 인스타그램 단체 대화방에서 ‘이 대통령과 정 대표 중에 한 명을 데리고 가겠다’고 글을 올리면서 이 대통령과 정 대표를 협박한 혐의를 받는다.이날 오전 서울경찰청 공조 요청을 받은 김포경찰서는 김포시 자택에서 A군을 확인한 뒤 자진 출석을 요구했다.부모와 함께 출석한 A군은 경찰 조사에서 “단체 대화방에서 지인과 대화를 나누다가 홧김에 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “A군이 글을 올린 시점은 아직 확인되지 않았다”며 “혐의 적용이 가능한지 추가로 조사할 예정”이라고 말했다.