5년간 늘었지만 여전히 저조…장애인 주치의 참여율 1%

중증·여성·발달장애인 더 소외

장애인 건강·치과주치의 시범사업 참여 장애인 수가 최근 5년간 꾸준히 늘었지만, 전체 장애인 인구(약 263만 명) 대비 참여율은 여전히 1%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.19일 서미화 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2025년 8월 말 기준 장애인 건강주치의 시범사업 참여자는 9211명, 참여 주치의는 698명이었다. 치과주치의 시범사업 참여자는 5159명, 주치의는 778명으로 집계됐다.건강주치의 시범사업 참여자는 ▲2021년 1652명 ▲2022년 2450명 ▲2023년 3608명 ▲2024년 6897명 ▲2025년 9211명으로 꾸준히 늘었다. 같은 기간 참여 주치의도 ▲2021년 549명 ▲2022년 658명 ▲2023년 675명 ▲2024년 703명으로 증가했다. 2025년 698명으로 소폭 줄긴 했지만 꾸준히 늘었다.치과주치의 시범사업 참여 장애인도 2021년 237명에서 2025년 5159명으로 크게 늘었다. 그러나 전체 등록장애인 수가 263만 명임을 고려하면 주치의 시범사업 참여율은 여전히 1%에도 못 미친다.서 의원은 “현행 장애인 주치의 제도는 중증·여성·발달·중복장애인 등 의료적 지원이 절실한 이들에게 오히려 실효성이 더 낮다”며 “의사 참여 부족, 산부인과 등 전문 진료 접근 한계, 발달·중복장애인의 소통·접근 어려움으로 제도의 한계가 더욱 뚜렷하다”고 지적했다. 그러면서 “복지부는 장애 특성을 반영한 주치의 매칭과 수가 현실화 등 제도 전반을 개선해야 한다”고 강조했다 .