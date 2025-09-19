세종시 내년도 상하수도 요금 ‘동결’…상수도 리터당 710원

고물가와 경기 침체에 따른 가계 부담 고려

세종시가 내년도 상하수도 요금을 인상하지 않고 올해 수준으로 동결한다고 19일 밝혔다. 고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 시민의 가계 부담과 지역 경제에 활력 제고를 위해 상하수도 요금 인상을 1년간 유예하기로 했다고 시는 설명했다.시는 상하수도 시설 확충과 사용요금 현실화를 위해 ‘요금 현실화 5개년 계획(2021∼2025)’을 수립해 연차별 요금 인상을 추진해 왔다. 계획대로라면 내년 가정용 기준 1ℓ당 상수도는 755원, 하수도는 1500원으로 각각 인상할 예정이었다. 그러나 상하수도 요금을 동결하면서 내년도 요금은 올해와 같은 상수도 710원, 하수도 1180원으로 정해졌다.시는 이날 입법예고 등을 거쳐 11월 11일 열리는 세종시의회 제102회 정례회 안건으로 상정할 예정이다. 내년도 요금 동결에 따라 세출 조정과 요금 현실화를 위해 자산재평가 및 경영개선 등을 통해 운영 효율을 높인다는 방침이다.상수도 급수 조례와 하수도 사용 조례도 각각 개정키로 했다.최민호 세종시장은 “상하수도 요금 동결이 가계 경제에 어려움을 겪는 시민들에게 도움이 되길 기대한다”며 “상하수도 요금 인상을 통한 재정적자 부담이 있지만 시민의 입장에서 정책을 결정한다는 기조를 이어가겠다”고 밝혔다.