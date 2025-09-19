돌봄·의료비 부담 줄일 기술 찾는다…에이지테크 로드맵 착수

이미지 확대 에이지테크 AI이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 에이지테크 AI이미지. 서울신문 DB

정부가 고령자 삶의 질을 높일 첨단기술 ‘에이지테크(Age-Tech)’ 연구개발(R&D) 방향을 올해 안에 마련한다. 대통령 직속 저출산고령사회위원회는 19일 정부서울청사에서 ‘에이지테크 R&D 로드맵 수립 지원 연구’ 착수 보고회를 열고 연말까지 계획안을 확정하기로 했다.에이지테크는 인공지능(AI), 바이오, 로봇 등 기술을 활용해 고령자의 건강관리와 돌봄을 지원하는 분야다. 정부는 전 세계적으로 AI 등 첨단기술이 산업 패러다임을 바꾸는 가운데, 에이지테크 기술력 확보와 세계 시장 선점을 위해 선제적 대응이 필요하다고 보고 있다.이번 연구는 한국과학기술원(KAIST) 미래전략연구센터가 총괄하며 AI·바이오·로보틱스 전문가 10여명이 참여한다. 연구진은 국내 에이지테크 R&D 현황과 글로벌 기술 동향을 분석하고, 전문가·업계 의견을 수렴해 향후 개발이 필요한 기술을 선정한 뒤 체계적 로드맵을 제시할 계획이다.특히 AI 돌봄로봇, 웨어러블 근력 보조기기, 스마트 홈케어 시스템 등 초고령사회 문제를 해결할 수 있는 ‘문제 해결형 R&D’를 우선 검토한다.주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 “에이지테크는 건강수명 연장, 돌봄 부담 완화, 의료비 절감 등 사회적 비용을 줄이는 동시에 실버산업 성장을 이끄는 국가 성장동력이 될 것”이라며 “범부처 차원에서 종합적인 연구개발 방향을 제시해야 한다”고 강조했다.