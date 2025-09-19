페스티벌 시월 ...21일부터 부산은 축제의 바다

이미지 확대 페스티벌 10월 공식 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 페스티벌 10월 공식 포스터. 부산시 제공

부산 가을 축제의 막이 오른다.부산시는 21일부터 다음 달 3일까지 ‘페스티벌 시월’을 연다고 19일 밝혔다.‘가을의 바람’이라는 주제로 부산 전역에서 26개 축제가 펼쳐진다.‘페스티벌 시월’은 지난해 부산의 예술·공연·축제·창업·국제회의 등을 묶어 함께 개최하는 가을 도시관광 특별 캠페인으로 올해 두 번째다.부산을 대표하는 가을축제를 부산관광통합브랜드로 한자리에 모았다. 지난해 6개 분야 17개에서 올해 10개 분야 26개로 늘었다.21일 오전 7시 부산 해상교량을 달리는 자전거 대회인 ‘세븐브릿지 투어’로 축제가 시작된다.오전 10시부터 1시간 광안대교 상판에서 펼쳐지는 이색 미식 행사 ‘페스티벌 시월 브런치 온더 브릿지’가 국내외 관광객 1천명을 대상으로 열린다.오후 8시 30분부터는 북항 친수공원에서 미국, 일본, 중국 최정상급 드론 연출팀의 드론 라이트 쇼 경연대회 ‘북항월드드론페스티벌 & 부산재즈페스타’가 펼쳐진다.축제 기간 벡스코에서는 아시아 창업엑스포 ‘플라이 아시아 2025’, 부산국제음식박람회, 수제맥주마스터스챌린지, 아이디어와 지식 교류를 통한 도시의 해답을 찾는 ‘시월 인사이트’ 등이 열린다.15개국 100개의 공연이 열리는 부산국제공연예술마켓, 국내 최장수 부산국제록페스티벌 등 다양한 공연 프로그램도 마련돤다.콘텐츠 종사자 간의 아이디어 교류와 사업 기회를 창출하는 ‘시월 라운지’도 지난해 1곳에서 올해 벡스코 야외광장, 국제록페스티벌, 더베이101 등 3곳으로 확대 운영된다.박형준 시장은 “페스티벌 시월로 도시 전체가 축제의 무대가 될 때, 도시의 관광경쟁력도 높아진다”며 “외국인 관광객 300만명 시대를 여는 촉매가 될 것으로 기대한다”고 말했다.