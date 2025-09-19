‘KT 소액결제’ 주범 따로 있었나… 피의자 “中에 있는 윗선이 지시”

구속영장 심사서 ‘배후 세력’ 진술

경찰, ‘윗선’ 실체 파악 수사 나서

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 KT 무단 소액결제 사건의 피의자인 중국 국적 A씨(왼쪽)와 B씨가 18일 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 경기 수원영통경찰서 유치장에서 나서고 있다.

2025-09-19 10면

KT 휴대전화 소액결제 해킹 사건의 피의자가 “시키는 대로 했다”고 털어놓으면서 배후 세력이 있다는 의혹이 커지고 있다.18일 오전 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 수원지법 안산지원에 도착한 A씨는 “피해자 개인정보를 어떻게 알았나”는 질문에 “시키는 대로 했다”고 짧게 말했다. “누구 지시를 받았느냐”는 물음에도 “모른다”는 답을 반복했다. 전날 조사에서는 “중국에 있는 윗선 C씨의 지시를 받았다”고 진술한 것으로 알려졌다. 범죄수익을 현금화한 중국인 B(44)씨도 취재진에 “시키는 대로 했다”고 말했다.경찰은 A씨의 진술에 따라 ‘윗선’의 실체를 추적하고 있다. A씨가 지목한 C씨의 신원을 확인 중이지만, 사기범죄 특성상 이름·나이·국적 등이 실제일 가능성은 낮다는 게 경찰의 판단이다.경찰은 통신사 근무 이력이나 전문적 기술 배경이 없는 A씨가 단독으로 범행을 저질렀을 가능성은 낮다고 보고, 조직적 배후 연계 여부를 집중 수사하고 있다.수사 결과에 따르면 A씨는 불법 초소형 기지국(펨토셀) 장비를 승합차에 싣고 경기 광명과 서울 금천 일대를 오가며 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹한 것으로 조사됐다.이번 사건은 알려진 지 12일 만인 지난 16일 A씨와 B씨가 각각 인천국제공항과 서울 영등포구에서 잇달아 검거되면서 수사가 급물살을 탔다.경찰이 집계한 피해 건수는 15일 기준 199건, 피해액은 1억 2000여만 원이다. 그러나 KT가 자체 파악한 피해 규모는 362건, 2억 4000여만 원으로 더 큰 것으로 집계돼 추가 피해 확인 가능성도 있다.불법 펨토셀 아이디는 4개로 늘었고, 가입자 고유번호(IMSI)뿐 아니라 단말기 식별번호(IMEI)와 전화번호까지 유출된 정황도 드러났다. KT는 고객 보호 조치로 소액결제 보상과 무료 유심 교체를 실시하고, 3년간 ‘안전안심보험’을 무상 제공하기로 했다.