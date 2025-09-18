[포토] 리조트 진입 위해 레펠하는 경찰특공대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다음 달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참여할 각국 대표단을 보호하는 대테러 훈련이 진행된다.경찰청은 18일 오후 2시부터 제2회 국내 일반 테러사건대책본부 훈련을 실시한다고 밝혔다.테러사건대책본부 훈련은 중앙부처 고위급들이 모인 지휘본부와 실제 현장 대응을 연계해 진행하는 테러 대응훈련이다. 1회 훈련은 작년 8월 19일 울산공항에서의 테러 상황을 가정해 진행된 바 있다.이번 현장 훈련은 장관회의들이 예정된 인천 영종도 APEC 회의장에서 열린다. 인천경찰청장이 현장지휘본부장을 맡으며 영종소방서와 119특수대응단, 시흥 화학 재난합동방재센터, 군 화생방대대 등 총 10개 기관 200명이 참여한다.훈련은 APEC 회의장에 도착하는 각국 대표단의 차량에 드론 폭탄테러가 시도된 뒤 대피하는 인파에 화학테러를 하는 상황을 가정해 진행된다. 상황 파악·전파부터 현장 통제, 긴급대피, 인명구조 등이 이어진다.같은 시간 경찰청에서는 유재성 경찰청장 직무대행이 주재하는 테러사건대책본부 회의가 열려 현장 대응을 점검한다. 여기에는 경찰청과 국정원, 소방청, 국방부, 행안부 등 9개 중앙부처 국장급 37명이 참가해 기관 간 통합 대응책을 논의할 예정이다.