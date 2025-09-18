대한어머니회, 체험중심 인성교육 지도사 체계적 양성 ‘성과’

대한어머니회, 체험중심 인성교육 지도사 체계적 양성 ‘성과’

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2025-09-18 22:40
수정 2025-09-18 22:40
광주연합회, ‘체인지’ 인성교육지도사 양성과정 수료식 개최
지역사회와 학교 연계…‘체험중심 인성교육’ 모델 확립 목표

대한어머니회 광주연합회 ‘인성교육지도사 양성과정’ 수료식이 17일 광주시교육청 본관 대회의실에서 열렸다. 대한어머니회 광주연합회 제공
대한어머니회 광주연합회 ‘인성교육지도사 양성과정’ 수료식이 17일 광주시교육청 본관 대회의실에서 열렸다. 대한어머니회 광주연합회 제공


대한어머니회 광주연합회는 17일 광주시교육청 본관 대회의실에서 ‘체험 중심 인성교육 지역연계 프로그램(체인지·CHANGE) 인성교육지도사 양성과정’ 수료식을 열고 성과를 공유했다.

‘체인지’ 프로그램은 지역사회와 학교를 연계, 체험 중심의 인성교육 모델을 확립하기 위해 마련됐다. 교육과정은 단순한 지식 전달을 넘어 인성교육지도사를 체계적으로 양성함으로써, 학생을 대상으로 한 실천형 교육을 확산하는 데 초점을 맞췄다.

이번에 양성된 인성교육지도사들은 학생들에게 체험형 인성교육을 제공할 예정으로, 지역사회의 교육 역량을 확충하는 것은 물론 미래 세대의 바람직한 성장을 지원하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김도형 대한어머니회 광주연합회 회장은 “AI의 급속한 발전으로 기술 만능주의가 팽배해지는 시대일수록 절실한 것은 타인 존중과 공동체적 자세, 그리고 올바른 인성”이라며 “수료생들이 학교에서 청소년들의 든든한 길잡이가 되어주길 바란다”고 밝혔다.

광주광역시교육청 관계자는 “학교 교육과 지역사회가 협력하는 인성교육 모델은 미래 세대의 건강한 성장을 이끌어갈 중요한 밑거름”이라고 평가하고 “앞으로도 지역 연계형 인성교육을 적극 지원하겠다”고 말했다.



대한어머니회는 지난 60여 년 동안 여성의 역량을 모아 가정과 사회 발전을 견인해 온 대표적 여성단체다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
