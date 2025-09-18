부산경제진흥원, 지역 기업 혁신 생태계 구축 추진

이미지 확대 부산경제진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산경제진흥원 제공

부산경제진흥원은 지역 중소기업이 인공지능 도입과 디지털 전환 등을 적극적으로 추진할 수 있도록 지원하는 ‘지역 기업 혁신 생태계 구축 지원 사업’을 본격적으로 추진한다고 18일 밝혔다. 지역 기업들이 혁신 필요성을 인식하고 있지만, 실제 활동 수준이 낮아 장기적 자생 방안을 마련하도록 돕기 위해서다.이에 따라 진흥원은 오는 24일 남구 아바니센트럴부산에서 ‘제1차 2025 부산 기업 혁신포럼’을 개최한다. 혁신의 필요성을 알리고, 기업 간 협력망을 강화하는 자리로, 지역 기업 경영자와 임원 등 70여명이 참석한다.포럼에서는 박희준 연세대 교수가 인공지능 전환(AX) 시대의 핵심 역량과 리더십을 주제로 강연한다. 김주미 중소벤처기업연구원 수셕연구위원도 ‘중소 제조업, 인공지능·디지털전환(AX·DX)으로 길을 찾다’를 주제로 강연한다.포럼은 올해 총 3차례 개최하며 변화하는 산업 환경과 기업 혁신 경향, 실전 중심의 혁신 전략과 성공 사례, 부산형 혁신 생태계와 미래 성장 전략 등을 주제로 진행한다.진흥원은 또 이달부터 ‘부산형 기업 혁신 컨설팅 지원사업’도 시행한다. 부산에 본사를 둔 6개 기업을 선정해 기업당 2000만원 한도로 맞춤형 컨설팅을 제공하는 사업이다. 기술과 경영, 제품 분야에서 혁신을 희망하는 기업이 신청하면 관련 경험을 갖춘 전문 컨설팅, 연구개발 기업이 참여해 공동으로 혁신 전략을 수립한다.컨설팅에서는 단순 진단을 넘어 기업 혁신 역량 및 비즈니스 모델 점검, AI·IoT·빅데이터 등 신기술 도입 전략, 제품·서비스 고도화, 특허와 연구개발 전략 수립 등 시장 대응과 사업다각화를 위한 실행방안을 제시한다. 성과가 우수한 기업은 내년 사업화 자금 5000만원, 국비 연계 컨설팅을 추가 지원한다.부산경제진흥원 관계자는 “지역 기업들이 혁신에 대한 공감대를 형성하도록 하고, 혁신 성장을 고민하는 기업인들에게 실질적인 성장 전략을 제시해 경쟁력을 높이겠다”라고 밝혔다.