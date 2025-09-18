‘인기 폭발’ 대구마라톤, 지난해보다 신청자 6배 몰려…접속량만 78만건

이미지 확대 ‘역대 최대 인원’…2024 대구국제마라톤 출발 대구국제마라톤. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘역대 최대 인원’…2024 대구국제마라톤 출발 대구국제마라톤. 연합뉴스

대구마라톤 대회가 보스턴마라톤 등 세계 메이저 대회 규모로 발돋움하고 있다. 2026년 대구마라톤 풀코스 접수 첫날 수십만 건의 접속량을 기록하는 등 참가자들이 대거몰리면서다.18일 대구시 등에 따르면 2026 대구마라톤 풀코스 접수 첫날에만 1만2734명(전날 오후 4시 기준)이 몰렸다. 이는 지난해 9월 접수 첫날(2075명)과 비교하면 6배 이상 많이 몰린 수준이다. 올해 대회 풀코스 참가자 1만3000명을 모집하는 데 81일이 걸렸는데, 모집자 수가 같았다면 하루 만에 풀코스 신청을 마감할 뻔한 셈이다. 대구시는 내년 대회 풀코스 참가자를 2만 명으로 늘렸다.앞서 지난 15일 오전 10시에도 참가 접수를 시작했는데, 무려 78만건의 접속 건수를 기록하기도 했다. 내년 마라톤 대회 사전 등록을 준비하면서 서버 수용량을 지난해보다 4배 늘렸는데도 접속자가 예상보다 훨씬 많이 몰렸다는 게 대구시 관계자의 설명이다.대구시 관계자는 “지난해보다 지난해 기준보다 4배 이상의 서버 증설을 했는데도, 풀코스의 경우 55만건의 접속량을 기록하다보니 대기 시간이 길어졌다”며 “지난해 성공적인 운영으로 전국의 러너들이 몰려든 현상으로 보고 있다”고 말했다. 그러면서 “내년 대회도 차질 없이 준비해 성공적으로 개최하겠다”고 덧붙였다.