돈다발 나왔다… '양평고속道 의혹' 국토부 서기관 구속

방금 들어온 뉴스

돈다발 나왔다… '양평고속道 의혹' 국토부 서기관 구속

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-17 23:09
수정 2025-09-18 00:34
이곳이 서울-양평고속도로 원안 종점
이곳이 서울-양평고속도로 원안 종점 14일 오전 서울-양평 고속도로 예타를 통과한 원안 노선의 종점인 경기도 양평군 양서면 일대 모습. 원안에 따르면 서울-양평고속도로 는 이곳에서 교각 위로 지나는 화도~양평 간 중부내륙고속도로와 연결될 계획이었다. 교각 위 도로가 중부내륙고속도로이며 왼쪽은 화도 방면, 오른쪽은 양평 방면. 2023.7.14 연합뉴스


서울-양평고속도로 타당성조사 용역 노선도
서울-양평고속도로 타당성조사 용역 노선도


민중기 특별검사팀의 주요 수사 대상인 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 국토교통부 실무자였던 김모 서기관이 17일 구속됐다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 ‘도망할 염려가 있다’며 김 서기관의 구속영장을 발부했다.

김 서기관은 건설공사 업체 선정 과정에서 사업가로부터 금품을 수수한 혐의를 받는다.

특검팀은 기존의 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 최근 김 서기관 주거지를 압수수색하는 과정에서 수백만원 상당의 돈다발을 발견했다.

지난 7월 14일 처음으로 김 서기관의 주거지에 수사관을 보내 관련 자료를 확보한 특검팀이 추가 혐의점을 포착하고 2차 압수수색에 나서 물증을 확보한 것이다.

이를 또 다른 범죄의 정황으로 본 특검팀은 별건 수사를 진행해 김 서기관이 3000여만원을 수수한 정황을 파악했고, 지난 15일 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구했다.

김 서기관은 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로, 현재는 원주지방국토관리청에서 일하는 것으로 전해졌다.

특검팀이 김 서기관의 신병을 확보하면서 특검팀의 양평고속도로 노선 변경 의혹 수사에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

앞서 일각에서는 국토부가 2023년 서울∼양평고속도로 사업을 추진하면서 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 의혹이 불거졌다.

원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데, 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 논란이 확산했다.

이에 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다.

특검팀은 지난 7월 15일과 지난달 25일 김 서기관을 두차례 소환 조사한 바 있다.
권윤희 기자
