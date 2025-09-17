해외서 팔릴뻔 했던 밀수출 리스 차량 4대…주인 품으로

대여자-대포차 업체-중고차 수출업체-밀수출

불법 밀수출돼 해외 중고차 시장에 팔릴 위기에 있던 리스 차량들이 주인 품으로 다시 돌아왔다.관세청 인천본부세관은 중국 칭다오항에서 통관 대기 중이던 국내 리스 차량 4대를 환수해 리스업체에게 전달했다고 17일 밝혔다.환수된 차량은 모두 2025년식, 주행거리 3000㎞ 미만으로 K8 2대, 싼타페 1대, 아반떼 1대 등이다. 시가로 치면 1억5000만원에 달한다.이 차량들은 차량 대여자들이 ‘대포차’ 취급 업체에 넘기고 이후 밀수출업체를 통해 해외로 밀수출됐다. 중고차 수출업자는 차량들을 자동차 부품으로 위장한 후 중국을 경유해 키르키스스탄의 중고차 시장에 내다 팔려했던 것으로 조사됐다.세관은 국내 차량을 밀수출한 중고차 수출업자 3명을 수사하는 과정에서 밀수출 차량 4대가 중국 칭다오항에서 통관 대기 중이라는 정보를 입수, 현지 민간업체와 협력한 끝에 환수했다. 세관은 민간협체와 협력해 밀수출 차량을 환수한 첫 사례라고 설명했다.세관은 지난 2022년 5월부터 지난해 11월까지 이 같은 방법 등으로 총 56대(시가 약 34억원)가 밀수출된 것으로 보고 수사를 진행하고 있다.