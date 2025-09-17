부산, 빈집 방치 전문가와 함께 해결...빈집 원스톱 상담센터

이미지 확대 빈집 원스톱 상담센터 업무협약식. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 빈집 원스톱 상담센터 업무협약식. 부산시 제공

부산시는 빈집 방치를 해결하려고 ‘빈집 원스톱 상담센터’를 시작한다고 17일 밝혔다.빈집 소유자가 세무, 리모델링, 철거 등 문제로 빈집을 방치하지 않도록 돕기 위해서다.단순 안내를 넘어 전문가와 상담하고 실행까지 유도하는 원스톱 서비스다.이에 부산시는 16일 부산지방세무사회와 부산광역시건축사회와 협약을 맺고 함께 빈집 해결에 나선다. 구체적으로 전문가들은 양도소득세, 재산세, 취득세 등 절세 방안이나 철거·보수 필요 여부, 리모델링 방향, 공사비 추정 등을 안내한다.서비스를 이용하기를 희망하는 부산 빈집 소유자는 평일 오후 2시부터 5시까지 빈집 원스톱 상담센터로 전화(☎ 051-888-5565)하면 된다.부산시는 빈집 소유자가 정보 부족으로 판단을 미루는 것이 빈집 방치의 주된 원인으로 판단해 이번 사업에 나서게 됐다고 설명했다.