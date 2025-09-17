부산 인공지능영어 리텔링대회...부산 초등생 영리더 양성

이미지 확대 2025 부산 인공지능(AI) 영어 리텔링 대회 홍보포스터. 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 부산 인공지능(AI) 영어 리텔링 대회 홍보포스터. 부산시제공

부산시는 11월1일 인공지능(AI)과 리텔링(Retelling)을 결합한 영어 말하기 대회인「2025 부산 인공지능(AI) 영어 리텔링 대회」를 부산글로벌빌리지 대강당에서 개최한다고 17일 밝혔다.이번대홰는 초등학생들의 영어 흥미와 관심을 높이고, 국제적 감각을 갖춘 부산의 글로벌 영리더를 양성하기 위해 마련됐다.이번 대회 참가 대상은 부산 지역 초등학교 3~6학년이며, 연습기간(9.22.~27.)을 거쳐 온라인 예선 을 거쳐 선발된 10명이 11월 1일 부산글로벌빌리지에서 본선 무대에 오른다.참가부문은 초등부 에이(A, 3~4학년), 초등부 비(B, 5~6학년)로 구성되며 부산지역 초등학생이면 누구나 온라인으로 참여할 수 있다.참가 학생들이 영어 지문을 읽고 자신의 생각을 영어로 발표하는 방식으로 진행된다. 본선 심사는 AI 자동 채점(50%)과 전문가 평가(50%)를 합산해 공정성과 전문성을 높였다.평가에 사용되는 인공지능(AI) 진단 프로그램은 부산교육대학교 한국영어읽기클리닉(ERCK)이 ‘미국 초등학교 표준화 진단 도구’를 국내 환경에 맞게 현지화한 시스템이다. 프로그램은 읽기(Reading)와 말하기(Speaking) 능력을 동시에 평가할 수 있다는 장점이 있다.자세한 사항은 대회 전용 누리집이나 부산글로벌빌리지(☎ 051-980-8500)로 전화 문의하면 된다.김귀옥 시 청년산학국장은 “이번 인공지능(AI) 영어 리텔링 대회가 단순한 말하기 평가를 넘어, 학생들이 영어를 매개로 창의력과 표현력을 키우고 영어 자신감을 높이는 기회가 되기를 기대한다.”고 말했다.