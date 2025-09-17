사회 성주군서 중장비 싣고 달리던 5t 화물차 교량 난간 충돌…2명 사상 김상화 기자 입력 2025-09-17 07:51 수정 2025-09-17 07:51 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/09/17/20250917500011 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 119 닫기 이미지 확대 보기 119 16일 오후 5시 30분쯤 경북 성주군 수륜면 적송리에서 중장비를 싣고 달리던 5t 화물차가 교량 난간을 충돌하고 쓰러졌다.이 사고로 화물차에 타고 있던 운전자 A(50대)씨가 크게 다쳐 숨지고 B(60대)씨가 경상을 입어 병원에 이송됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 성주 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지