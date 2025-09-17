성주군서 중장비 싣고 달리던 5t 화물차 교량 난간 충돌…2명 사상

성주군서 중장비 싣고 달리던 5t 화물차 교량 난간 충돌…2명 사상

김상화 기자
입력 2025-09-17 07:51
수정 2025-09-17 07:51
16일 오후 5시 30분쯤 경북 성주군 수륜면 적송리에서 중장비를 싣고 달리던 5t 화물차가 교량 난간을 충돌하고 쓰러졌다.

이 사고로 화물차에 타고 있던 운전자 A(50대)씨가 크게 다쳐 숨지고 B(60대)씨가 경상을 입어 병원에 이송됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

성주 김상화 기자
