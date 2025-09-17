닫기 이미지 확대 보기

중국 기자단 6년 만에 방한

지난 15일 방한한 중국 주요 언론사 기자단과 외교부 관계자가 16일 서울 중구 안중근의사기념관에서 유영렬(가운데) 안중근의사기념관장과 기념촬영을 하고 있다. 1995년부터 시행된 ‘한중 기자단 교류사업’으로 양국 기자단은 2012년 이후 1년에 각 1회씩 상호 교차 방문해 왔으나, 2019년 이후 코로나19 등의 이유로 인해 중단됐다. 해당 사업은 지난해 우리 기자단의 방중으로 5년 만에 재개됐고, 중국 기자단의 방한은 2019년 이후 6년 만이다.

이지훈 기자