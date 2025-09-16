[포토] 갑자기 내리는 비에 비닐 우의 뒤집어 쓰는 가족

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 오후까진 전국 대부분 지역에 소나기, 밤부터는 비가 내리겠다. 비는 17일 밤, 길게는 18일 오전까지 이어지겠다.우리나라 남동쪽 고기압 때문에 대기 하층으로 고온다습한 공기가 유입되면서 대기가 불안정해져서 대부분 지역에 늦은 오후까지 소나기가 올 때가 있겠다.소나기는 시간당 30㎜ 안팎으로 거세게 쏟아지기도 하겠으며, 총강수량은 수도권·충남권·호남의 경우 5∼60㎜, 강원내륙·강원산지·충북·영남·제주는 5∼40㎜(제주 많은 곳 60㎜ 이상) 정도겠다.이후 밤이 되면 중국 산둥반도 쪽에서 기압골이 다가오는 영향으로 강원동해안을 제외한 중부지방과 전북북부부터 비가 내리기 시작하겠다.비는 17일 새벽 호남 전역으로 확대된 뒤 오전 강원동해안·영남·제주로 번지겠다.대부분 지역은 17일 밤 비가 멎겠으나 강원영동·영남·제주는 18일 오전까지 이어지는 곳이 있겠다.중부지방과 전북북부에 이날 밤과 17일 새벽 사이 시간당 강우량 20㎜ 안팎, 경기남부·강원남부내륙·강원남부산지·충청북부에 17일 오전과 낮 사이 시간당 강우량 30㎜ 내외의 호우가 예상되니 대비해야 한다.기온은 비가 오기 전까지 평년기온을 웃돌다가 이후 비슷한 수준으로 떨어지겠다.이날 낮 최고기온은 27∼33도일 것으로 예상된다.주요 도시 예상 최고기온은 서울과 인천 28도, 대전·광주·부산 31도, 울산 32도, 대구 33도이다.남부지방을 중심으로는 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.