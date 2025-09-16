한국임업진흥원, ‘2025 산불피해 회복지원 워크&런 행사’ 참가자 모집

이미지 확대 ‘2025 산불피해 회복지원 워크&런-숲을 달리다, 마음을 잇다’ 행사 포스터. 한국임업진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2025 산불피해 회복지원 워크&런-숲을 달리다, 마음을 잇다’ 행사 포스터. 한국임업진흥원 제공

산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 다음달 19일 경기 광주시 도자공원 일대에서 ‘2025 산불피해 회복지원 워크&런-숲을 달리다, 마음을 잇다’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 행사는 참가자 한 명이 완주할 때마다 산불 피해지에 나무 1그루가 심어지는 나눔형 행사로, 달리기 자체가 곧 기부로 이어진다는 점이 가장 큰 특징이다.참가 신청은 다음달 12일까지 온라인을 통해 가능하며, 자세한 사항은 한국임업진흥원 누리집의 ‘알림홍보-교육/행사’ 메뉴에서 확인할 수 있다.특히 이번 행사 기념품은 단순한 참가 증표가 아니라 숲의 회복과 연결되는 상징물로 마련된다. 먼저 ▲등산 관련 제품을 만드는 ‘엠티디’와 협업한 기념 티셔츠에는 산불 피해지역의 지도가 담겨 숲의 회복에 동참한다는 의미가 새겨지고 ▲산불 피해목으로 제작된 완주 메달에는 탄소저장량 표시와 함께 기부의 의미가 각인된다. 또한 ▲완주 후에는 비건 레스토랑 ‘고사리 익스프레스’에서 준비한 따뜻한 임산물 한 그릇(고사리 온면)이 제공돼 달리기의 피로를 풀고 참가 경험을 더욱 풍성하게 만들어 줄 것으로 기대된다.더 나아가 이번 행사는 참가자들의 대중교통 이용을 적극 권장하며, 행사 운영 과정에서 불가피하게 배출되는 온실가스는 산림탄소흡수량 인증을 통해 상쇄해 국민과 함께 만드는 ‘넷제로(Net Zero) 탄소중립 행사’를 실현할 계획이다.아울러 행사 당일에는 ‘2025 대한민국 산림박람회’(10월 18~21일)가 함께 열려, 임산물 체험과 전시, 숲해설 경연대회 등 다양한 즐길 거리가 마련된다.최무열 한국임업진흥원 원장은 “이번 달리기 대회는 단순한 행사를 넘어 산불 피해지에 새로운 희망을 심는 의미를 담고 있다”며 “참가자들이 숲길을 달리며 건강과 즐거움을 얻는 동시에 숲을 지키는 데 기여할 수 있는 만큼, 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.