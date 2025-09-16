현장학습 가던 초등생 탄 전세버스 추돌…12명 병원 이송

방금 들어온 뉴스

현장학습 가던 초등생 탄 전세버스 추돌…12명 병원 이송

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-16 11:11
수정 2025-09-16 12:19
이미지 확대
16일 오전 대구 서구 이현동 서대구IC 부근에서 초등학생이 탄 전세버스와 통근버스, 승용차 등이 잇따라 추돌하는 사고가 발생해 초등학생 12명이 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 대구소방안전본부 제공
16일 오전 대구 서구 이현동 서대구IC 부근에서 초등학생이 탄 전세버스와 통근버스, 승용차 등이 잇따라 추돌하는 사고가 발생해 초등학생 12명이 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 대구소방안전본부 제공


대구에서 현장학습을 가던 초등학생이 탄 전세버스와 통근버스, 승용차 등이 잇따라 추돌하는 사고가 나 10여 명이 병원으로 옮겨졌다.

16일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 51분쯤 대구 서구 이현동 서대구IC 부근에서 초등학생 등 75명을 태운 전세버스 2대와 통근버스 1대, 승용차 1대 등 차량 4대가 잇따라 추돌했다.

이 사고로 초등학생 12명이 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐다. 이들은 이날 현장학습을 가던 중이었다.

사고가 나자 소방당국은 차량 10대와 인력 33명을 현장에 투입해 구조작업을 벌였다. 다만, 중상자는 없고 모두 경미한 부상을 입었다고 소방 당국은 밝혔다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
대구 민경석 기자
