“日 ‘귀멸의 칼날’ 인기라지만”…욱일기 상품 판매한 국내 쇼핑몰 논란

이미지 확대 국내 온라인 쇼핑몰에 판매되고 있는 욱일기 문양 열쇠고리. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 온라인 쇼핑몰에 판매되고 있는 욱일기 문양 열쇠고리. 서경덕 교수 제공

이미지 확대 국내 온라인 쇼핑몰에 판매되고 있는 욱일기 문양 귀걸이. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 온라인 쇼핑몰에 판매되고 있는 욱일기 문양 귀걸이. 서경덕 교수 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 애니메이션 극장판 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’이 흥행하고 있는 가운데 국내 온라인 쇼핑몰에서 이 작품에 등장한 욱일기 문양 관련 상품을 판매해 논란이 되고 있다. 욱일기는 일본 군국주의의 상징이다.서경덕 성신여대 교수는 16일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “해당 쇼핑몰에서는 작품 속 주인공이 착용한 욱일기 문양 귀걸이를 본뜬 열쇠고리와 귀걸이 등 다양한 상품이 버젓이 판매되고 있다”고 밝혔다.서 교수는 앞서 ‘무한열차편’ 상영 당시에도 같은 문제가 제기됐는데 이번에도 비슷한 상품이 등장했다고 지적했다.서 교수는 “아무리 온라인 쇼핑몰에서 ‘해외 직구’라는 이름으로 플랫폼만 제공했다고 해도 제대로 된 검증 없이 욱일기 문양 상품을 판매하는 건 분명한 잘못”이라고 했다.그러면서 국내 기업이 욱일기 문양 상품을 판매하는 것은 일본 측에 욱일기 사용 명분만 제공하는 꼴이라고 우려했다.서 교수는 기업의 이윤 추구가 정당하다 하더라도 판매 대상국의 역사와 국민 정서를 고려하는 건 중요하다며 “국내 기업이 먼저 조심하고 신속히 시정해야 한다”고 강조했다.