“희진이의 후배들이 세상으로 나아가는 발판이 되길…”

김병순 대표 딸 모교 한남대에 20년간 장학금

김병순(사진 오른쪽) 나노하이테크 대표가 15일 한남대를 방문해 장학금을 전달했다. 한남대 제공

“희진이의 후배들이 세상으로 나아가는데 작은 도움이 되길 바라는 마음입니다.”20년 전 세상을 등진 딸이 다니던 대학에 20년간 장학금을 기부한 부모가 있어 화제가 되고 있다.김병순(G사진 오른쪽明) 나노하이테크 대표는 15일 한남대를 방문해 이승철 총장에게 장학금 2000만원을 전달했다. 김 대표의 딸은 일문과 4학년에 재학 중 지난 2005년 ‘루푸스’라는 희소병에 걸려 가족과 친구의 곁을 떠났다.당시 딸의 장례식에 참석해 조의금을 냈던 일문과 선후배에게 감사한 마음을 담아 장학금을 낸 것이 인연이 됐다. ‘김희진 장학금’으로 20년간 기부액이 1억 4200만원에 달한다.올해 전달한 장학금은 100만원씩 20명의 학생에게 지급할 예정이다. 이날 전달식에는 희진 씨를 지도했던 배정열·신민철 교수와 김영아 전공 주임 교수 등이 참석했다.이승철 한남대 총장은 “20년간 한결같이 장학금을 전달해주신 마음을 잊지 않겠다”며 “소중한 뜻을 받들어 학생의 학업과 성장에 의미 있게 사용하겠다”고 말했다.