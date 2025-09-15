[단독]수감 생활 중 ‘성경 시편’ 읽는 尹… 시력 나빠져 변호인이 도서 확대 복사

방금 들어온 뉴스

[단독]수감 생활 중 '성경 시편' 읽는 尹… 시력 나빠져 변호인이 도서 확대 복사

고혜지 기자
고혜지 기자
입력 2025-09-15 16:48
수정 2025-09-15 16:48
반려된 책 중 기독교 관련 다수
변호인들 “원래도 독실한 신자”
일각 “개신교계 지지자 호소용”윤석열 전 대통령이 지난 7월 서울구치소에 구속 수감된 이후 성경과 기독교 관련 서적을 다수 읽고 있는 것으로 파악됐다. 윤 전 대통령은 그 중에서도 특히 성경 시편을 집중해서 본다고 한다.

윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 이지훈 기자
윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 이지훈 기자


14일 서울신문 취재를 종합하면, 최근 변호인단은 윤 전 대통령이 요청한 성경과 기독 관련 서적 등을 확대 복사하고 책처럼 다시 엮은 뒤 구치소에 반입하고 있다. 윤 전 대통령 시력이 급격히 나빠진 데 따른 조치라는 게 변호인단 설명이다.

또 서울신문이 입수한 ‘서울구치소의 윤 전 대통령 보관품 반납 자료’에 따르면, 윤 전 대통령은 2차 구금된 지난 7월부터 지난달 말까지 도서 총 28권을 반입하려 했는데 그 중에서 10권이 반려 처리됐다. 구치소에 반입하려다 막힌 책 중에도 ‘개념있는 그리스도인’, ‘성경에서 과거 현재 미래’, ‘존 비비어의 순종’ 등 기독교 관련 책이 다수였다. 이밖에는 경영·경제 분야나 철학 관련 도서가 포함됐다. 윤 전 대통령 변호인 측은 “책들이 반려된 사유에 대해 알지 못한다”는 입장이다.

윤 전 대통령이 구치소로 반입해 실제로 읽은 책 목록은 확인되지 않았다. 변호인들이 윤 전 대통령 요청에 따라 개별적으로 들여오기 때문이다. 윤 전 대통령이 주로 읽는다는 성경 시편은 인생의 고난이나 원치 않는 상황 속에서 위로와 교훈을 얻는 성경 구절로 꼽힌다.

이를 두고 윤 전 대통령 변호인들은 “(구치소 안에서) 기도를 열심히 하고 계신 걸로 안다. 원래도 독실하셨던 것 같다”고 입을 모은다. 반면 일각에서는 “보수 개신교계 지지자 호소용”이라는 비판도 제기된다.
고혜지 기자
많이 본 뉴스
