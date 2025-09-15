부산 오시리아 관광단지서 자율주행 버스 시범운행

방금 들어온 뉴스

부산 오시리아 관광단지서 자율주행 버스 시범운행

정철욱 기자
입력 2025-09-15 16:23
수정 2025-09-15 16:23
이미지 확대
16일부터 부산 기장군 오시리아 관광단지 일원에서 시범운행 하는 자율주행 버스. 부산시 제공
부산시는 16일부터 연말까지 기장군 오시리아 관광단지에서 자율주행 버스 시범운행을 시작한다고 15일 밝혔다.

이 자율주행 버스는 고속도로 등 특정 조건일 때는 운전자 개입 없이 주행할 수 있는 레벨3 수준이다. 모든 버스에는 돌발상황 대비와 이용객 안전 확보를 위해 시험 운전자와 안전 관리 요원이 탑승한다. 일부 구간에서는 수동운전을 병행한다.

자율주행 버스는 동해선 오시리아 역을 시·종점으로 동부산 관광단지를 2개 노선으로 나눠 운행하며, 버스는 총 4대 투입한다. 버스는 별도 예약 없이 현장에서 탈 수 있으며, 대당 탑승 가능 인원은 15명이다. 6~13세 어린이는 보호자와 함께 탈 수 있고, 6세 미만 어린이는 안전상 이유로 탑승이 제한된다.

시범운행 동안 요금은 무료다. 내년 정식 운행에 들어가면 탑승료는 시내버스 요금과 같다. 시는 시범운행을 통해 데이터를 축적하고, 기술 안정성을 검증한 뒤 내년 1월부터 정식 운행에 들어갈 예정이다.

오시리아 관광단지는 2022년 자율주행 자동차 시범운행지구로 지정됐다. 시는 기반 시설을 구축하고 지난 7월 10일부터 시험 운행을 진행해왔다.
부산 정철욱 기자
