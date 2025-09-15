“김여사, 계엄당일 성형? 요즘 성형외과도 수액이 기본” 김건희 측 ‘발끈’

이미지 확대 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 11일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나고 있다. 2025.4.11 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 11일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나고 있다. 2025.4.11 공동취재

윤석열 전 대통령 부부를 대리하는 유정화 변호사가 지난해 12월 3일 계엄 선포 당일 김건희 여사가 성형외과에 갔다는 의혹에 대해 “쓰러져서 수액 맞고 치료한 것”이라고 밝혔다.앞서 지난해 12월 23일 장경태 더불어민주당 의원은 목격자 제보를 받았다며 “김 여사가 계엄 당일 오후 6시 25분 서울 강남구 한 성형외과에 들어가 계엄 선포 한 시간 전인 9시 30분까지 있었다”고 주장했다. 당시 윤 전 대통령 측은 “악성 의혹” “유언비어”라고 발끈했다.유 변호사는 지난 13일 자신의 페이스북을 통해 “그 밤에 무슨 성형이냐”라며 “저질적인 정치공세·추측이 심하다”고 했다. 그러면서 “피부과나 성형외과에 건강 수액이 기본 세팅값인 게 요즘 세상”이라며 “본인들의 무지를 너무 드러내는 듯하다”고 지적했다.유 변호사의 이런 발언은 친한계인 김종혁 전 국민의힘 최고위원의 말을 반박하는 과정에서 나왔다. 김 전 최고위원은 앞서 페이스북에 윤 전 대통령 부부와 가까운 사이로 알려진 서정욱 변호사의 발언을 인용하며 “서 변호사의 말대로라면 김 여사가 그날 성형병원에 안 갔으면 계엄은 없었을 수 있었겠다. 역사가 참 어이없다”고 적었다.서 변호사는 지난 11일 MBC라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 계엄 선포 당일 김 여사 행적에 대해 “(세간의 풍문으로) 계엄날 김 여사는 성형외과에 갔다고 해 가짜뉴스인 줄 알고 제가 (김 여사의) 가족까지 다 확인해 봤는데 (진짜) 병원에 간 게 맞다”고 말했다. ‘김 여사는 윤 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 전혀 모르고 있었다’는 주장의 근거로 내세운 정황이다.그는 “몰랐으니까. 계엄 하는 줄 알았으면 성형병원에 갔겠느냐”고 되물었다. 또 “김 여사가 권력 서열 1위인데 (계엄을) 알았다면 말렸을 것”이라며 “김 여사가 판단력이 보통 분이 아니다. 제가 항상 (윤 전) 대통령보다 뛰어나다고 (한다). 알았으면 말렸을 거다. 몰랐던 거다”라고 주장했다.유 변호사는 이에 대해 “제가 알기론 서 변호사는 윤 전 대통령 부부와 가깝지 않고, 그분들의 극소수의 친인척(과) 소통 정도 해온 걸로 온갖 추측을 하고 있다”며 “친한계들이 윤 전 대통령 부부와 실제 친하지도, 소통하지도 않고 있는 서 변호사의 말만 듣고 확대 재생산하고 있는 것”이라고 비판했다.‘윤 전 대통령이 김 여사보다 판단력이 떨어진다’는 주장에 대해서는 “윤 전 대통령이 판단력이 떨어진다고 믿는 사람들은 실제 만나서 대화를 한 번도 안 해봤다는 걸 스스로 자인하는 것”이라고 했다.그는 “보수 정치권에서 이 짧은 시간 동안 ‘권력 서열 1위가 김건희였다’라고 하면서 김 여사를 화살받이 인형으로 앉혀놓고 본인들 면피용으로 활용한 것에 불과하다”며 “‘윤석열은 김건희가 말렸으면 계엄을 안 했을 것’이라는 부질없는 추측성 발언으로 상황을 호도하고 같은 진영에 칼을 꽂는 데 사용하는 분들은 스스로 이 진영을 떠나는 게 타당하다”고 지적했다.