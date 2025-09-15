부산환경공단, 경남 산청군 수해농가 복구 지원

이미지 확대 부산환경공단 경남 산청군 수해복구 지원. 사진 부산환공공단 닫기 이미지 확대 보기 부산환경공단 경남 산청군 수해복구 지원. 사진 부산환공공단

부산환경공단이 지난 12일 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 산청군 신안면 수대마을 농가를 찾아 수해복구 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다. 이날 공단 직원 20여 명은 침수 농가를 찾아 비닐하우스 토사 제거, 상토 보충, 쓰레기 수거 등의 작업을 하며 구슬땀을 흘렸다.경남 산청군은 지난 7월 기록적인 폭우 피해 지역으로, 아직 복구 작업이 한창인 곳이다. 복구가 더딘데다가 자원봉사 신청도 크게 감소하는 등 관심이 줄어들어 도움의 손길이 절실한 상황이다. 이에 공단이 산청군 자원봉사센터와 연계해 피해 지역의 신속한 복구와 주민의 일상 회복을 위해 발 벗고 나섰다. 공단은 앞서 지난 7월 수해 직후, 임직원 기부를 통해 경남 합천군 수해민들에게 300만 원 상당의 구호물품을 지원하기도 했다.공단 이근희 이사장은 “갑작스러운 재난으로 어려움을 겪고 계시는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음”이라고 말했다.