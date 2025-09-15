부산환경공단, 경남 산청군 수해농가 복구 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산환경공단, 경남 산청군 수해농가 복구 지원

구형모 기자
입력 2025-09-15 15:34
수정 2025-09-15 15:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산환경공단 경남 산청군 수해복구 지원. 사진 부산환공공단
부산환경공단 경남 산청군 수해복구 지원. 사진 부산환공공단


부산환경공단이 지난 12일 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 산청군 신안면 수대마을 농가를 찾아 수해복구 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다. 이날 공단 직원 20여 명은 침수 농가를 찾아 비닐하우스 토사 제거, 상토 보충, 쓰레기 수거 등의 작업을 하며 구슬땀을 흘렸다.

경남 산청군은 지난 7월 기록적인 폭우 피해 지역으로, 아직 복구 작업이 한창인 곳이다. 복구가 더딘데다가 자원봉사 신청도 크게 감소하는 등 관심이 줄어들어 도움의 손길이 절실한 상황이다. 이에 공단이 산청군 자원봉사센터와 연계해 피해 지역의 신속한 복구와 주민의 일상 회복을 위해 발 벗고 나섰다. 공단은 앞서 지난 7월 수해 직후, 임직원 기부를 통해 경남 합천군 수해민들에게 300만 원 상당의 구호물품을 지원하기도 했다.

공단 이근희 이사장은 “갑작스러운 재난으로 어려움을 겪고 계시는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음”이라고 말했다.

구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로